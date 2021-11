Rui Ferreira espera FC Porto forte: «Conceição não terá ficado satisfeito com o jogo do Santa Clara»

Rui Ferreira está ciente das dificuldades que o esperam no Estádio do Dragão, mas a ambição de seguir em frente na Taça de Portugal não o leva a fugir à responsabilidade de disputar o jogo e de tentar vencê-lo.O técnico garante que a ambição da equipa é total, desvaloriza a pressão do jogo grande e revela estar à espera do FC Porto mais forte, lembrando, por exemplo, o desaire dos dragões com o Santa Clara, na Allianz Cup, no qual houve alguma rotação na equipa azul e branca."Vamos levar a mesma ambição que temos demonstrado, a mesma motivação que temos demonstrado. Queremos fazer o melhor possível e levar para o Dragão o que temos feito. Mesmo nos jogos na Taça fizemos belos jogos. Queremos levar isso numa linha de raciocínio em termos de valorização. É uma questão importante para nós, queremos ir o longe possível. Sabemos onde vamos jogar, mas vamos tentar dar o nosso melhor.""Depois do jogo que o Sporting teve ontem frente ao Varzim, acredito que os jogadores do FC Porto estão alertados para as equipas da Liga Sabseg e para a competitivade que têm. Vão estar focado, vão estar fortes, independentemente de quem possa jogar. Pode haver um ou outro cuidado do Sérgio porque tem um jogo da Liga dos Campeões e poderá ter de fazer essa gestão. Será dentro desse prisma que o Sérgio irá fazer essa mesma gestão, mas nunca pensando no jogo seguinte, pensando neste jogo contra o Feirense. Todos conhecemos o Sérgio, sabemos a competitividade dele, portanto vai querer ganhar. E para isso terá de apresentar uma equipa forte. Seguramente não ficou contente com as experiências que fez por exemplo com o Santa Clara, por isso deve apresentar uma equipa forte. Nós vamos valorizar o que temos vindo a fazer. A gestão que temos feito não iremos fugir dela. Será mais um jogo, num palco especial.""Tem sido um ambiente tranquilo, bem-disposto, à imagem do que temos vindo a ter, é uma equipa que sabe conviver com o bom momento e é mais um para desfrutar. Dá-me tranquilidade para os níveis de concentração, independentemente de quem vai jogar, sejam mais novos ou mais velhos. Estão sempre bem-dispostos. Trabalhamos para que a boa disposição esteja sempre presente.""Pensamos sempre no próximo jogo e o próximo é no dragão frente ao FC Porto. Vamos para dar o nosso melhor e para tentar vencer. Não é atrevimento, é a realidade. Nenhum treinador prepara a equipa para empatar ou perder. Vamos com toda a ambição. Mas não podemos fugir da realidade. Temos de preparar e perceber o jogo que temos a seguir e temos de conjugar esses factores para depois abordar um jogo de cada vez.""Nós preparamos sempre a equipa e o melhor onze para abordar cada jogo. Vamos preparar dessa forma. Agora, tomáramos nós fazer dois jogos por semana, era bom sinal. Todos os treinadores gostam disso. Alguns treinadores refugiam-se no cansaço. Tomara nós. Estamos a trabalhar para chegar a esse patamar. Vamos apresentar no máximo das nossas acpacidades, para tentar levar de vencida este jogo, sabendo a probabilidade que temos. Temos de dar o nosso melhor. Jogamos muito com os jogadores que temos no sentido de valorização e crescimento. Não só mais novos, mas também mais velhos, por exemplo o Ícaro.""Na forma de trabalharmos fazemos questão de colocar pressão no nosso trabalho. É inevitável haver momentos de pressão, há momentos em que vão estar pressionados. Não vamos retirar e trabalhar o que não acontece. Metemos muita pressão nos nossos jogadores. Agora, houve alteração de paradigma e o trabalho tem acontecido em termos positivos. Temos uma metodologia em que acreditamos muito, uma equipa técnica em que acreditamos muito e , nesse sentido, não tenho dúvida de que os jogadores vão ser mais valorizados. Acreditamos na metodologia e isso é fundamental para qualquer projeto.""Eu diria que já tivemos um jogo grande este ano, fomos a Vila do Conde frente a um grande candidato, com uma belíssima equipa, com um orçamento distinto do nosso e chegámos lá e, com brilhantismo, aguentámos a pressão e vencemos. Esse foi o grande jogo. De facto, este jogo é diferente, é um jogo de valorização para os jogadores, no qual eles querem demonstrar que têm capacidade para jogar numa primeira liga, vamos ver como vai sair. Digo-lhes para terem tranquilidade e foco para abordar um jogo numa casa que pode criar impacto inicialmente, mas acho que com o avançar do jogo vão-se desanuviar.""Dosear esse mesmo entusiasmo. Um dos problemas maiores neste tipo de projeto em que estamos inseridos relaciona-se com a gestão de expectativas. Temos muitas vezes de puxar os jogadores para baixo quando estão muito lá em cima ou para cima quando estão em baixo. Faz parte do processo diário. Só no dia-a-dia vamos controlando isso. Não podemos criar grandes expectativas nem nada mais distante. É no dia-a-dia com as reacções que vão tendo, nós como pais vamos percebendo essas questões. Eu identifico-me com o Sérgio no sentido do trabalho com o grupo. Os jogadores devem ser educados, estamos perante uma geração difícil em termos de perceber o pensamento. Eu não abdico de valores mais antigos para poder aplica-los nos jovens. Tenho a certeza de que há determinados valores que não podem deixar de existir. Há coisas benéficas e outras que são muito prejudiciais, por isso temos de ir buscar valores antigos para os colocar no bom caminho."