Rui Ferreira: «Estou mesmo muito tranquilo porque preparei-me para estar ali como se estivesse no cinema a ver este jogo»

O treinador do Feirense falou em "aselhice" da sua parte e também dos seus jogadores, disse sentir-se limitado por não poder transmitir mais energia à sua equipa e criticou árbitros e liga por não fazerem mais para combaterem a perda de tempo nas partidas.Para Rui Ferreira o empate frente ao Nacional (1-1) soube a pouco. "Desde o início do jogo que nós tentámos fazer as coisas bem, de uma forma racional. Não fomos tão competentes como queríamos na primeira parte porque, a dada altura, apesar de estarmos a dominar o jogo, nós tínhamos ali jogadores que estavam a fazer coisas que não eram pedidas, para além daquelas que são as suas características, e nós acabamos por embrulhar, um bocadinho, e confundir aquilo que pretendíamos. Na primeira vez que o Nacional vai lá à frente foi muito competente, meteu a bola na 'gaveta' e fez golo e nós tivemos algum desacerto. Chegados do intervalo, tentamos alterar aquilo que tínhamos de alterar, refrescamos e demos mais andamento no corredor esquerdo, apesar do Tiago Dias também o dar, mas estava um bocadinho apático e quisemos refrescar com o Lucas. Metemos um jogador com outra vocação, com outras características no meio-campo como o Andrezinho, um carregador mais de transporte de bola e com criatividade também. E metemos o Jorge Teixeira para refrescar, dar condição física e jogar mais aberto pelos corredores laterais para termos volume ofensivo. O que é certo é que esses elementos entraram bem, conseguimos carregar, sempre expostos e o Nacional poderia aqui ou acolá criar-nos algum perigo, ferir-nos até e matar o jogo. Isto faz parte do que é a nossa exposição e expusemo-nos ao máximo e carregamos. Tivemos oportunidades, tivemos por cima nos cantos, tivemos cruzamentos, alguns, bem tirados mas o jogador não aparecia, tivemos ali algumas definições mal conseguidas porque os jogadores faziam bem a movimentação, mas o passe não entrava. Portanto, algumas coisas que falharam em termos técnicos, mas não os podemos acusar daquilo que foi a vontade e a crença de querer vencer. As coisas não são perfeitas e não conseguimos", começou por dizer.Após a análise ao encontro o técnico fogaceiro criticou as condições do relvado do Marcolino Castro: "O terreno estava uma lástima. A gente quase que não treina aqui e o campo levanta com muita facilidade. Estou-me a recordar de um lance em que o Jardel vai a sair para o contra-ataque, a relva levanta e o Jardel cai. Não é por falta de pitons de alumínio ou disto ou daquilo, não: a qualidade da relva está uma lástima e tudo isto, e não querendo justificar, vai-se enfiando no mesmo saco e as coisas depois não acontecem".De seguida, Rui Ferreira falou do constrangimento que sentiu ao longo do encontro e do cuidado que teve para não ter existir a possibilidade de ser expulso: "Eu também gostava de passar mais energia à minha equipa e não o faço por opção própria porque já fui expulso duas vezes este ano por passar essa mesma energia e por ser acusado de inflamar a bancada com essa mesma energia e não quero ser expulso pela terceira vez. Estou ali quieto e parece que estou no cinema. Consigo estar tranquilo com vocês [jornalistas], às vezes chego aqui um bocadinho mais ofegante e, se calhar, um bocadinho mais emocional pelo jogo e pela energia e pela emotividade vivida durante o jogo, mas hoje não. Estou mesmo muito tranquilo porque preparei-me para estar ali como se estivesse no cinema a ver este jogo. Um jogo que foi emotivo para os meus jogadores. Acho que foi emotivo também para os adeptos, mas para mim não foi. Tive duas expulsões por, supostamente, inflamar a bancada. O futebol é emoção, há energia que passa dos treinadores com as indicações que passa lá para dentro e, portanto, sinto-me privado. Não percebo. Há dualidade de critérios, há bolas em que podemos criar mais perigo, como tivemos aqui uma do João Paredes em que ele foi derrubado e siga para bingo", explicou."Depois há a questão da perda de tempo que nunca é compensado. Na primeira parte recordo-me que só foram dados mais 30 segundos, 30 segundos! A minha equipa do Feirense está entre as que têm maior tempo útil de jogo. Nós queremos jogar, queremos andar. Basta fazer um estudo dos jogos. Aliás, o nosso jogo com o Belenenses está no topo da classificação. Somos nós, se não estou em erro é o Benfica e não sei quem vem a seguir. Nós queremos andamento e depois os árbitros e as entidades vêm falar que querem lutar por isso. Querem lutar por isso, mas não é só responsabilidade das equipas técnicas e dos treinadores porque mandam os jogadores para o chão ou isto ou aquilo. Não, toda a gente tem de colaborar a começar pelos árbitros. Se se perde tempo, tem de se dar esse tempo! É na primeira parte, é na segunda. Se é dez é dez, se é 15 é 15! Se é para estar aqui até à meia-noite, estamos aqui até à meia-noite! E o primeiro princípio para isto ser alterado é os árbitros terem este comportamento em relação ao tempo útil de jogo, o que não fazem. Para quê? Para se defenderem? Mas defender do quê? Eles não têm de se defender de nada, só tem de estar, ou nem tem de estar a cronometrar, é estar atentos e fazer valer o tempo que foi perdido. Tão simples quanto isso: é justiça para toda a gente. Justiça! Nós também sentimos que não colaboram com isso, nós vamos tentando colaborar sempre e, por isso, estamos lá no topo como uma das equipas com maior tempo útil de jogo e vamos continuar a fazê-lo. Agora, gostaríamos que toda a gente remasse para o mesmo lado: a liga, os árbitros… não queremos favorecimento, queremos só justiça. Eu tenho-me sentido condicionado. Basta fazer um 'review' dos nossos jogos e facilmente se chega à conclusão", referiu-se desta o forma o técnico à ausência de compensação por parte das entidades competentes do tempo perdido dentro de campo.Por fim, Rui Ferreira voltou ao tema "relvado" para dizer que "todos têm de ser exigentes com todos": "Acho que trabalhamos no sentido leal das coisas e vamos conseguindo fazer as coisas dentro desta forma, mas há coisas que nós não controlamos e gostávamos de controlar, por exemplo, os árbitros não tem culpa do relvado estar um porcaria. Mesmo que não chova, este relvado levanta todo e não somos nós que temos de tratar do relvado. Está uma porcaria, ponto final. Não há que o esconder, apesar de nas redes sociais virem fotografias antigas… está uma porcaria, ponto final. O relvado do Marcolino [de Castro] precisa de ser arranjado porque prejudica, principalmente, a equipa da casa que quer construir para chegar à vitória. E de hoje para amanhã o relvado até pode estar impecável e, se calhar, vamos perder e vão-nos acusar de 'então agora tem o relvado e não ganham?' É o futebol. Mas as coisas devem ser feitas com este princípio. Temos de ser todos exigentes. Exigentes com o treinador que tem de trabalhar bem a equipa. O treinador exige aos jogadores para trabalharem bem durante a semana para chegarem ao jogo e terem a condição para desempenharem bem a sua função. Temos de ser rigorosos uns com os outros dentro daquilo que é o nosso trabalho. Nós vamos fazendo sempre o nosso melhor, mas há coisas que para mim são difíceis de entender e volto a repetir, para finalizar, não estou a arranjar desculpas de nada. Só falo em factos. E o facto hoje foi que houve uma equipa, a nossa, que tentamos fazer tudo por tudo para ganhar este jogo. Na primeira parte inventamos algumas coisas que não deviam ser feitas e demos um tiro no próprio pé e metemo-nos a jeito e isso levou-nos a não ganhar este jogo, mas mesmo assim tentamos e depois existiram outros fatores, juntamente com a aselhice dos próprios jogadores, técnica e tática, e aí a tática já é aselhice do treinador, que não chegamos à vantagem. Há que dar os parabéns pela competência defensiva que o Nacional teve e nós vamos trabalhar no sentido de melhorar", frisou o técnico de Santa Maria da Feira.