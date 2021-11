Rui Ferreira: «Fomos merecedores desta vitória»

O Feirense derrotou este domingo o FC Porto B num jogo onde marcou cedo, chegou ao 3-0, mas viu o adversário marcar dois golos e criar alguma incerteza no resultado final.Rui Ferreira, treinador do Feirense, considerou que o triunfo foi justo. "Foi um jogo onde nos apresentamos muito bem, com muita ambição. Fomos merecedores desta vitória e os jogadores estão de parabéns porque jogaram muito bem e interpretaram bem aquilo que treinamos durante a semana em função do valoroso adversário que iriamos encontrar, que vinha também motivado. Acho que foi uma vitória justa, mas não havia necessidade de o jogo ter-se descontrolado a dada altura. Com o 3-2 houve ali algum nervosismo e a minha mensagem para a equipa foi para terem calma e tranquilidade porque é nestes momentos que eles têm de serenar. E foi isso que aconteceu", afirmou o treinador do Feirense.O técnico fogaceiro fez também um pequeno reparo à atuação da equipa de arbitragem, que no geral considerou ter feito uma boa exibição: "A dada altura, o jogo como estava 3-0 e estava a acabar, acho que houve ali um relaxamento da equipa de arbitragem achando que mais falta menos falta o jogo poderia correr e acho que houve algumas situações claras de falta em que não foram marcadas e depois originaram esses mesmos lances de perigo. Mas é como tudo, falhamos, temos de olhar, independentemente disso, para aquilo que foram as nossas falhas e temos de as corrigir. Não podemos culpar árbitros porque as bolas entraram na nossa baliza e temos de analisar como é que entraram. Agora, acho que no cômputo geral todos estivemos bem, acho que tivemos presente também uma boa arbitragem, que a dada altura, como já referi anteriormente, deixou-se levar, se calhar, pelo entusiasmo. De qualquer das maneiras, estou satisfeito com o desemprenho".Questionado com as muitas mudanças no onze inicial comparativamente ao jogo para a Taça de Portugal contra a equipa principal do FC Porto, o treinador disse que os dois foram planeados na "perfeição": "Quando preparamos os nossos jogos, preparamos em função daquilo que vamos ter num jogo, num segundo, num terceiro, no que quer que seja. Há uma verdade, que o mais importante é sempre o próximo, mas o que é certo é que não podemos tirar da balança aquilo que vem a seguir. Temos de gerir. E aquilo que nós fizemos para o Dragão foi: primeiro, valorizar e mostrar os nossos ativos, os nossos jogadores que têm demonstrado uma grande capacidade no nosso campeonato; segundo, sabíamos que poderíamos ganhar no Dragão, sabíamos que podíamos empatar e sabíamos que podíamos perder. E sabíamos que podíamos levar goleada. E, portanto, preparando isso tudo e perspectivando tudo isso escolhemos uma equipa de homens experientes, que pudessem suportar qualquer coisa negativa que pudesse acontecer e foi textual, foi isto que eu disse. Portanto, os meus parabéns à minha equipa técnica por ter planeado desta forma estes dois jogos, saíram todos eles na perfeição. E a perfeição é o quê? Era que gostaríamos de ganhar no Dragão, era dificílimo, mas o objetivo principal era ganhar hoje e isso foi conseguido. A partir desse momento a estratégia foi bem pensada, estou muito orgulhoso daquilo que nós fizemos e, portanto, foi somente isto: perceber aquilo que era o mais importante. E o mais importante é uma série de coisas: mostramos os nossos jovens jogadores, com mais dificuldade ou menos dificuldade estão num processo de crescimento e de aprendizagem e nada beliscou nem manchou aquilo que fizemos no Dragão. Faz parte do processo de crescimento. Há muitos jogadores que atingiram patamares elevadíssimos e estão em patamares elevadíssimos e levaram goleadas e tremeram aqui e acolá, faz parte do crescimento. Estou muito orgulho de todos esses jogadores, do nosso plantel que tem tido um comportamento excelente. Essa foi a nossa estratégia, mais nada".