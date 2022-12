Rui Ferreira: «Honrámos esta prova, não fizemos de conta que andamos cá»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rui Ferreira, treinador do Feirense, analisou as incidências da vitória sobre o Leixões (2-1), que acabou por se revelar insuficiente para garantir a presença nos quartos de final da Allianz Cup."Foi um bom jogo, entre duas equipas que quiseram ganhar. O Leixões esteve mais resguardado e nós fomos à procura da vitória, mas tivemos de correr atrás do resultado e fizemos aquilo que nos competia. Queríamos passar aos quartos de final, mas não foi possível. Honrámos esta prova, não fizemos de conta que andamos cá e os jogadores mostraram mais uma vez que têm grande capacidade de superação", sublinhou o técnico dos fogaceiros.