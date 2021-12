Rui Ferreira: «Houve um grande facilitismo da nossa parte»

O Feirense perdeu em casa por 1–2 contra o Penafiel, sofrendo o golo decisivo aos 90+5’. Ambos os golos sofridos nasceram de bolas parada, pelo que Rui Ferreira reconheceu faltar várias coisas: "Faltou um bocadinho de experiência, de maturidade e sermos mais assertivos naquilo que tínhamos de fazer."

Sobre a primeira parte, o técnico sublinhou que o Feirense podia ter chegado ao 1 – 0 mais cedo caso tivesse sido apitada uma grande penalidade, mas sublinhou a culpa própria pelos golos sofridos de bola parada: "Tivemos uma primeira parte em que chegamos ao golo, mas podíamos ter chegado mais cedo se acontecido uma grande penalidade a nosso favor logo no início. Depois, mesmo assim, contrariamos as tendências e acabamos por fazer o golo. Numa primeira parte que acho muito bem conseguida contra uma equipa candidata, que tem uma grande dinâmica ofensiva e que nunca conseguiu entrar na nossa estrutura. Este era um jogo que nós tínhamos preparado muito virado para aquilo que era a organização defensiva porque de facto esta equipa tem boas dinâmicas ofensivas e, nesse aspeto, acho que tivemos muito bem. Obviamente que, temos de nos queixar daquilo que são as bolas paradas, é um momento extremamente importante e acho que houve um grande facilitismo da nossa parte a esse nível. Temos de fazer 'mea culpa' e corrigir."

Depois, Rui Ferreira deixou alguns reparos à equipa de arbitragem: "podemos verificar que durante todo este jogo que houve uma clara tendência para manipulá-lo. Foi um jogo muito difícil para nós, entre duas equipas competitivas e acho que uma terceira equipa não teve, de maneira alguma, à altura e acabou por nos condicionar, e de que maneira, a todos os níveis. Portanto, acho que foi com pena e com lamento que faço esta referência porque acho que merecíamos mais respeito. O Feirense merece mais respeito por aquilo que tem feito, pelo trabalho que tem desenvolvido nos campeonatos profissionais e, portanto, estamos tristes por ter perdido. E quando digo perdido eu assumo sempre as responsabilidades do meu coletivo."

"Muita ambição e determinação já para o próximo jogo. Sabemos que é um campeonato difícil, muito competitivo. A dada altura, e na segunda parte sentimos que o jogo já estava um bocadinho mais controlado pelo Penafiel. Era um jogo em que tínhamos de reforçar e fomos reforçando, mas o que é certo é que não tivemos a resposta que desejamos. Há que lamentar, não queríamos, mas é a realidade e enfrentamos a realidade. Não há muito a dizer senão fazer uma referência aquilo que tem de ser no que diz respeito no capítulo da arbitragem. Tem de ser mais sérios como foram as duas equipas dentro de campo. Acho que não fazia sentido, estava um jogo que tinha tudo para ser um grande espetáculo de futebol entre duas equipas muito competitivas e acho que foi um bocadinho estragado pela terceira equipa", finalizou desta maneira o treinador fogaceiro.