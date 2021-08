Rui Ferreira: «O nosso golo demonstra bem a nossa forma de jogar»

O Feirense foi a Faro ganhar pela vantagem mínima à equipa liderada por Jorge Costa, o Farense, consolidando o recorde positivo. O treinador Rui Ferreira mostrou-se contente perante um resultado positivo frente a uma boa equipa.





"Defrontámos um candidato assumido a subir de divisão, mas, desde cedo, provámos que viemos a Faro para discutir o jogo e para praticar um futebol de qualidade. O nosso golo demonstra bem a nossa forma de jogar".O técnico dos fogaceiros também destacou as adversidades do terreno, vincando que "com um relvado naquelas condições não era possível fazer muito melhor".Em relação à expulsão do avançado Vargas, já perto do fim da primeira parte do encontro, o líder dos azuis reforçou a boa capacidade de resposta e o valor do plantel à sua disposição."A expulsão do Vargas mudou a nossa estratégia. A perder e com mais um, era natural a resposta do Farense. Temos uma equipa de grande carácter. Uma verdadeira equipa".Além disso, aproveitou também para elogiar os adeptos que viajaram para o Algarve desde Santa Maria da Feira.O Feirense soma assim a terceira vitória consecutiva para o campeonato, e assume a liderança da 2ª Liga em conjunto com o Rio Ave.