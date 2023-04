Rui Ferreira: «O que fizemos este ano foi melhor do que a época passada»

No cômputo geral da partida no Marcolino Castro frente ao Farense, Rui Ferreira viu "um bom jogo". Só que a qualidade do adversário veio cedo ao de cima: "entramos muito bem na partida, mas o Farense quando foi lá à frente fez golo, fruto daquilo que é a qualidade dos seus jogadores. Faz toda a diferença na definição dos lances, como foi o primeiro golo, um jogador levantar a cabeça após sair do drible e meter a bola com conta, peso e medida porque reflete aquilo que é a qualidade dos jogadores".

Na etapa inicial o técnico fogaceiro diz que viu a sua equipa ser melhor: "acho que fomos melhores na primeira parte. O Farense fechou-nos bem os corredores por fora, os corredores laterais. Nós percebemos isso e levamos o jogo para dentro para depois acelerar muitas vezes por fora. Acho que foi um jogo muito bem conseguido na primeira parte".

Na segunda etapa Rui Ferreira considera que a equipa sofreu o segundo golo quando mais arriscava: "na segunda parte entramos e tentamos inverter o resultado, fomos à procura da vitória, não do empate. Mexemos porque tínhamos a certeza que o Zé [Vítor] nos podia dar presença na área, o Jojo [João Oliveira] podia-nos trazer mais criatividade e mais qualidade no processo ofensivo e arriscamos. Estávamos por cima do jogo e a dada altura sofremos mais uma vez. Com o 0-2 arriscamos ainda mais, metemos mais presença na área com a entrada do Paredes, tiramos também um central, fizemos recuar os extremos para a posição central do terreno para transportar a bola para empurra um bocadinho mais o Farense para trás e depois ganhar os corredores laterais para sacar cruzamentos e tentar chegar ao golo. Foi o que fizemos e acho que conseguimos estar por cima do jogo na maior parte do tempo, mas não foi possível. Acabamos por marcar um golo, mas não conseguimos sequer o empate".

Face ao placard final, Rui Ferreira deu "os parabéns ao Farense pela vitória" e elogiou os seus atletas: "um orgulho imenso no comportamento dos jogadores, mostraram uma crença enorme, qualidade também no jogo que apresentaram, mas houve momentos em que não conseguimos definir, o que acho que determinou o desfecho deste resultado. Satisfeitos com o que os jogadores fizeram e com o campeonato que fizemos. Havia esperança, não podemos fugir dessa responsabilidade, de enquanto matematicamente fosse possível lutar por um lugar de play-off e enquanto houver esperança nós acreditamos sempre, mas hoje temos, basicamente, de dizer que fizemos uma época incrível, na minha opinião, melhor do que a do ano passado em função de todas as dificuldades. Diria até uma época brilhante, independentemente se vamos ficar em 4º lugar ou não, para mim não é determinante. Acho que o que fizemos este ano, e podemos até ficar em 7º ou 8º, foi melhor do que o que fizemos a época passada".

Para concluir, o treinador falou sobre a dispensa, por parte da SAD, de Igor, Sidney Lima e Jardel durante a semana: "obviamente preparamos o jogo logo no início da semana com esses jogadores [Igor, Sidney Lima e Jardel]. O processo já é de conhecimento público e não sou eu que tenho de responder por ele. Aquilo que sei é que os jogadores que jogaram fizeram-no bem. Lamentamos não poder contar com esses jogadores, três titulares, mas os que estiveram corresponderam da melhor maneira. Nós íamos colocar o Sidney na posição de lateral direito neste jogo e, se calhar, a possibilidade de sofrermos o primeiro golo seria baixa, mas também podia ter feito dois ou três passes e acabar por entregar a bola ao adversário. É o «se»".

Da parte da SAD, esta pretendia que o técnico desse mais minutos nas jornadas finais aos futebolistas com contrato para 2023/2024, algo que Rui Ferreira recusou.