Rui Ferreira: «Os adeptos do Feirense só têm de estar orgulhosos daquilo que os jogadores fizeram»

O Feirense começou da pior forma a nova época na 2ª liga ao perder em casa com o Sp. Covilhã por 1-2. Apesar do resultado negativo, Rui Ferreira elogiou a partida realizada pelos seus atletas.





"Acho que o Feirense esteve por cima a maior parte da partida e sempre à procura do golo. É certo que tardou e fomos ineficazes naquilo que era a concretização do golo contra uma equipa claramente de 2ª liga, muito combativa, muito competitiva e onde fez a diferença as bolas paradas. Pouco me lembro de oportunidades de golo que a equipa do Sp. Covilhã possa ter criado"."Fomos bravos, a equipa jogou bem, fizemos aquilo que nos competia e tentamos mexer no jogo dentro das soluções que tínhamos. Portanto, atendendo àquilo que é a juventude e aquilo que é o trabalho que temos vindo a fazer estou muito satisfeito com aquilo que produzimos neste jogo. Muito insatisfeito pelo resultado porque foi uma derrota e nós não queremos derrotas. Mas acima de tudo, aquilo que transmiti aos meus jogadores foi que eles só têm de estar satisfeitos com aquilo que fizeram. Tentaram e deram o máximo, portanto, os adeptos do Feirense só tem de estar orgulhosos daquilo que eles fizeram. Mais não podíamos fazer. Não fomos felizes na concretização e, portanto, falhámos nesse capítulo e também errámos nas marcações às bolas paradas, isso fez toda a diferença. De resto acho que fizemos um bom jogo. Tristes por termos perdido, somente isso", concluiu desta forma a análise à partida.Relativamente ao atual plantel, Rui Ferreira enumerou diferentes pontos: "Quando referimos que a equipa do Feirense é uma equipa nova, é nova pela quantidade de jogadores e é nova também pela idade dos próprios jogadores e percebendo de onde é que vieram esses jogadores. Maior parte deles estava no Campeonato Nacional de Seniores, alguns até na equipa de sub-23, e nesse sentido acho normal nós querermos e pedirmos tempo".Por fim, o treinador voltou a frisar o bom jogo da equipa: "Aquilo que transmito a eles e também publicamente, não gosto de me refugiar nem de desculpas, não sou muito disso, é que nós fizemos o suficiente para ganhar este jogo. Não conseguimos, é verdade, mas fizemos o suficiente. E, portanto, se fizemos o suficiente é porque somos capazes. Se somos capazes então não vamos estar aqui a arranjar desculpas. A única razão que vejo para esta derrota é, claramente, a ineficácia e não termos sido tão concentrados e tão bravos naquilo que são as bolas paradas. De resto acho que estamos no bom caminho e estou confiante que com esta atitude, com este empenho que os jogadores tiveram e com a qualidade que estes jogadores também demonstraram… eu ainda vou ter a oportunidade de rever o jogo, mas para quem esteve no estádio a ver, e eu estava a ver o jogo, estava satisfeito, jogou-se bem. Jogar bem e aliar a atitude competitiva à garra e à vontade de querer vencer, porque queríamos muito vencer este jogo, não só por ser o primeiro, mas também pelos adeptos do Feirense, depois de tanto tempo de ausência, queríamos presenteá-los com uma vitória. Uma lesão importante que tivemos durante a semana, que foi o Tavares, também seria uma vitória para lhe dedicar. Não conseguimos, mas vou orgulhoso daquilo que fizemos e vamos continuar a trabalhar de forma muito serena, mas muito rigorosa e muito exigente para tentar inverter a situação daquilo que é o ganhar e conquistar pontos porque é aquilo que queremos".