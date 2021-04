Rui Ferreira procura entrar com o pé direito

Rui Ferreira tem a estreia no comando técnico do Feirense marcada para este domingo de manhã, diante do Cova da Piedade, e o novo treinador espera corresponder à aposta da SAD na sua contratação.





Os primeiros treinos estarão a ser utilizados para retificar alguns aspetos na forma como a equipa se tem apresentado e para fortalecer a parte anímica dos jogadores que não vencem há quatro jornadas. Naturalmente que o impacto do treinador será ainda maior se conseguir os três pontos diante do Cova da Piedade, que até pode devolver o 2.° lugar na classificação, caso o Vizela não vença na receção ao Estoril.A título de curiosidade, os dois antecessores de Rui Ferreira no emblema de Santa Maria da Feira não venceram na estreia: Filipe Rocha foi empatar a Penafiel sem golos, enquanto Filipe Martins foi derrotado por 3-1, ante o Sporting.Rui Ferreira vem moralizado por esta primeira experiência num escalão profissional e pelo bom percurso que conseguiu no Felgueiras: cinco vitórias, seis empates e apenas uma derrota.