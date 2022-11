Rui Ferreira: «Resultado ajusta-se àquilo que as duas equipas fizeram»

Arouca e Feirense empataram a um golo na abertura da fase de grupos da Allianz Cup, num resultado que deixou o técnico dos fogaceiros com a sensação de que houve justiça no final da contenda."Demos a iniciativa de jogo ao Arouca por estar a jogar em casa e ser uma equipa de primeira liga e procurámos sair em transição. Tivemos uma boa organização defensiva que o Arouca não estava a conseguir penetrar. Não estávamos mal em termos estratégicos, porque a equipa estava bem posicionada e a sair com perigo. A perder, tivemos de mudar aquilo que tínhamos planeado. Subimos as nossas linhas, tivemos coragem, partimos algumas vezes o jogo e criámos dificuldades na construção do Arouca. Com mais ou menos equilíbrio, fomos acreditando que podíamos chegar à vitória, mas o resultado acaba por se ajustar àquilo que as duas equipas fizeram", disse Rui Ferreira.