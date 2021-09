Rui Ferreira: «Vitória do querer, da ambição, da humildade e do caráter desta equipa»

O Feirense chegou às quatro vitórias seguidas e Rui Ferreira atribuiu o triunfo à mentalidade do grupo de trabalho, mas reconheceu a melhor entrada da briosa na partida: "uma vitória a demonstrar aquilo que caracteriza esta equipa que é o caráter destes jogadores. De facto, não entramos bem na partida. A Académica esteve melhor, essencialmente na primeira parte no seu ataque continuado e criou-nos algumas dificuldades. Nós tínhamos a Académica bem estudada, mas o que é certo é que não conseguimos transportar isso defensivamente para dentro de campo".

"Tivemos outros elementos condicionantes como a ansiedade e o nervosismo. Falhámos muitos passes e isso tudo junto traduziu-se naquilo que foi a superioridade da Académica na primeira metade. Corrigimos na segunda parte, melhoramos e bloqueamos essas mesmas entradas na Académica. Defendemos bem, fomos organizados e, portanto, acabamos por também modificar ligeiramente aquele que era o nosso desenho no meio-campo. Com a entrada do Jorge [Teixeira] exploramos muito bem a profundidade. Acabamos por equilibrar o jogo e chegar ao golo numa bola parada de um jogador que, precisamente, foi daqueles que eu falei anteriormente: que estava nervoso, ansioso, por razões que nós conhecemos, mas o que é certo é que foi premiado com o golo. É uma vitória do querer, da vontade, da ambição, da humildade e do caráter desta equipa. Os meus jogadores estão de parabéns por aquilo que tem feito até ao momento, mas foram apenas três pontos. Três pontos frente a uma boa equipa, bem organizada, que tem ambições de chegar aos lugares cimeiros e nós, com muita humildade, vamos continuar a fazer o nosso caminho, lutando jogo a jogo pelos três pontos sempre que possível", identificou Rui Ferreira os erros e os acertos do seu conjunto da primeira para a segunda etapa.

"Hoje apresentamo-nos com uma linha de cinco, uma linha de quatro e um elemento mais na frente. O Fábio descaído sobre a esquerda para tentar bloquear a saída dos corredores da Académica sem bola. Com bola aquilo que pedimos ao Fábio é o jogo interior. Claramente é onde ele é mais forte, no espaço entre setores. Aquilo que pedimos ao Fábio é o último passe, não o queremos a desgastar-se nas corridas à profundidade, isso está mais para o Petkov e para o nosso interior que é o [Samuel] Teles, e o Fábio a vir buscar o jogo mais para dentro. Em termos de dinâmica ofensiva é isso que lhe pedimos. Defensivamente é fechar o corredor, fazer aquela linha de quatro. O que é certo é que mudamos na segunda parte, criamos ali um losango no meio-campo, com o Fábio mais perto do Jorge e também, muitas das vezes, quando tínhamos de defender, ele juntava-se ao Latyr, depois da saída do Washington, e os nossos médios interiores é que davam largura defensivamente. Portanto, foi com bola, queremos sublinhar, que criamos mais dificuldades ao adversário. Em termos daquilo que é a movimentação e daquilo que foi a alteração foi exatamente isso", disse o treinador do Feirense a propósito do papel de Fábio Espinho.

Apesar de ausente, Vargas acabou também por ser tema de conversa: "realmente o Vargas fez falta pelo facto de ter dito que a entrada do Jorge nos deu essa profundidade e que já criou outras dificuldades à Académica. O Vargas tem um registo de jogar bem na profundidade, é um jogador com muita mobilidade. E, portanto, fez-nos falta naquilo que é o nosso estilo de jogo. O Petkov não nos trouxe isso, mas temos de reconhecer que o Petkov é um jogador com características diferentes, mais posicional e precisa de tempo para se entrosar com a equipa. É um dos jogadores que foi entrando durante aquilo que era a nossa pré-temporada e, portanto, precisa de tempo. Tem características diferentes, hoje não funcionou, mas acreditamos nele e vamos continuar a trabalhar para que ele possa melhorar".

Outro jogador falado foi Sidney Lima devido à expulsão no final do encontro: "o Sidney é um belíssimo jogador, é um belíssimo defesa central, que veio também do Felgueiras e do CNS, conheço-o bem e é um jogador que dá muitas garantias e com grande capacidade, sem dúvida. É um jogador que tem potencial para jogar a um nível mais elevado, tem mentalidade para isso e pode estar perfeitamente a ouvir estes elogios do treinador que vai continuar a trabalhar com muita humildade. De qualquer forma, não joga o Sidney, pode jogar o João Pinto. É um jogador formado na casa, dá-nos todas as garantias, acreditamos nos jovens da casa e siga para bingo".

"Estes jovens querem muito mostrar que podem chegar à 1ª Liga. São ambiciosos e tem toda a legitimidade para o ser porque são miúdos com qualidade, tendo andado no CNS, e que querem chegar lá. E eu, como ex-jogador que também passou por essa fase de CNS, Liga de Honra e depois 1ª Liga, sei o quanto é difícil, o quanto é preciso ter muita ambição e muita capacidade de trabalho e vou-lhes transmitindo isso. Portanto, não é acreditar só, mas essa capacidade eles têm. Tem aqui jogadores com qualidade e aquilo que estamos a apostar muito, nós equipa técnica, é a evolução de jogo para jogo, de treino para treino, de mês para mês. Os jogadores, sendo jovens, não são os mesmos jogadores de há uma semana, eles vão crescendo. Vamos apostar, firmemente, nessa evolução com qualidade de trabalho de que nós vamos apresentando a eles vão acreditando porque se eles não acreditarem não faz sentido e é difícil. Estamos a desenvolver este tipo de trabalho com dificuldade, mas com muito gozo e com muito prazer e com muito mérito naquilo que eles têm feito", elogiou o treinador a mentalidade dos seus atletas dando também o seu próprio exemplo.

"Um agradecimento aos adeptos do Feirense, não só à nossa claque, mas também a todos os adeptos do Feirense que estiveram no estádio a apoiar-nos, acreditando sempre, puxando e isso é fundamental para chegarmos às vitórias", terminou Rui Ferreira com um elogio à massa adepta fogaceira.