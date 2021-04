Rui Ferreira: «Vitória vai reforçar a confiança»

O Feirense somou a primeira vitória sob o comando de Rui Ferreira e o treinador espera tirar dividendos do resultado averbado diante do Varzim, nomeadamente em termos psicológicos.





"Sabíamos as dificuldades que iríamos encontrar contra uma equipa muito bem organizada e que não veio remeter-se à defesa. A nossa equipa apresentou-se muito bem e foi, desde cedo, à procura do golo e da vitória. O jogo tornou-se muito emotivo na parte final e também foi preciso saber sofrer para segurar os três pontos. Esta vitória vai reforçar a confiança dos jogadores e dar-lhes maior tranquilidade", referiu o treinador dos fogaceiros que viu Platiny converter um dos 15 remates que a sua equipa somou diante da formação poveira.Na ausência de Ícaro, Rui Ferreira recuperou o 4x2x3x1 em detrimento do 3x4x3. A questão tática foi explicada com rigor pelo treinador: "Mais importante do que o sistema é a dinâmica ofensiva com que encaramos os jogos. Houve um timing de chegada ao clube e seria um erro modificar tudo. Ajustámos as nossas ideias e trabalhámos dinâmicas que nos permitem jogar em 3x4x3, 4x3x3 ou 4x4x2. Sabemos e gostamos de jogar com as características dos nossos jogadores, pela sua qualidade e experiência. Gostamos muito de jogar no espaço entre linhas, mas também gostamos de dar largura à nossa equipa, até para alternar e dar essa dificuldade ao adversário."