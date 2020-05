SAD convidou Filipe Rocha a renovar

O Feirense já fez saber a Filipe Rocha que pretende continuar a contar com o técnico na próxima temporada, tendo a SAD formulado uma proposta de renovação do vínculo prestes a terminar do treinador.





O homem que conseguiu fazer a equipa de Santa Maria da Feira ascender desde o 12º ao 3º lugar ainda não deu resposta ao convite que lhe foi formulado, pelo que o dossiê equipa técnica para 2020/21 está num impasse.O conjunto fogaceiro terminou a 2ª Liga no 3º lugar, a seis pontos dos lugares de subida, e estava impulsionado por um grande momento de forma: 11 jogos sem perder e seis vitórias consecutivas.