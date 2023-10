SAD do Feirense agradece apoio da Liga para a resolução do diferendo com o clube

A SAD do Feirense emitiu, esta segunda-feira, um comunicado a agradecer publicamente à direção da Liga Portugal "todo o empenho demonstrado nestes últimos meses para resolver o diferendo" com o clube, situação que deixou o plantel principal dos fogaceiros a jogar e a treinar em casa emprestada neste arranque de época.Na sequência da reunião desta tarde do organismo com as formações da Liga Sabseg, a SAD informou que "o administrador Miguel Fernandes fez questão de agradecer pessoalmente ao Dr. Pedro Proença, Dr. Rui Caeiro e Dra. Helena Pires os esforços e a disponibilidade na defesa dos interesses das competições e da Integridade no futebol português".Recorde-se que a SAD do Feirense e o clube chegaram a acordo para o regresso ao Marcolino Castro e ao Centro de Treinos no dia 18 de setembro.