SAD do Feirense ao lado da 'Associação Patinhas Sem Lar'

A SAD do Feirense mostrou mais uma vez que sabe estar presente onde a solidariedade mais necessária. Uma comitiva composta pelos jogadores do plantel principal, Bruno Brigido, Diga e Latyr Fall, assessorados pela mascote Billas, visitou a 'Associação Patinhas Sem Lar', na cidade de Espinho, bem perto de Santa Maria da Feira.





Em pleno tempo de pandemia, o referido lar de cães e gatos abandonados recebeu 130 animais abandonados, cerca de 30 destes recolhidos do meio do drama do incêndio em Santo Tirso que, há cerca de um mês, tirou a vida a mais de meia centena de animais. A enfrentar grande dificuldades financeiras, a 'Associação Patinhas Sem Lar' agradece qualquer ajuda que possa ser auxílio ao cumprimento das suas obrigações quotidianas.Registe-se que, na última temporada, a SAD fogaceira visitou a 'Aanifeira', que serve de apoio a gatos e cães abandonados, sendo que parte da receita de bilheteira da receção ao Mafra a contar para o campeonato foi oferecida à mesma associação.Para melhor agilizar a corrente de generosidade para com a 'Associação Patinhas Sem Lar', o Feirense disponibilizou, inclusive, NIB e MBWay..."Junta-te a nós e ajuda estes nossos amigos de quatro patas:NIB 0045 1371 4026 1082 5454 1MBWay 939929254Patinhas Sem Lar"