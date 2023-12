SAD do Feirense apoia iniciativa solidária do Leixões

A SAD do Feirense não ficou indiferente à tomada de posição do Leixões relativamente ao caso de uma criança que luta contra uma doença muito rara e, neste sentido, decidiu associar-se ao emblema do Mar na ajuda a Maria Flor.Os dois clubes vão defrontar-se no sábado, em Matosinhos, e a equipa da casa já prometeu que vai oferecer a totalidade da receita de bilheteira para contribuir para a causa conhecida como "Mundo da Flor". Posteriormente, os fogaceiros apelaram à presença massiva dos adeptos e sócios, de forma a fortalecer este apoio.No entanto, esta não será a única ajuda do Feirense à criança de apenas dois anos, já que há outras ações futuras ainda por revelar.