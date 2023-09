SAD do Feirense felicita decisão do Tribunal Judicial: «Tivemos três meses difíceis»

A SAD do Feirense chegou a acordo com o clube para voltar a utilizar o Estádio Marcolino Castro e o Complexo Desportivo Feirense nesta segunda-feira, tal como foi noticiado . Hoje, em mensagem nas redes sociais, a sociedade fogaceira mostrou-se contente com a decisão do Tribunal Judicial, que decidiu a favor do levantamento de todas as restrições."A Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD congratula-se com a recente decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro - Unidade Central de Santa Maria da Feira - em relação à Providência Cautelar interposta por esta Sociedade.Acreditamos, desde a primeira hora, que as nossas equipas de futebol tinham legitimidade de utilizarem o Estádio Marcolino Castro e o Complexo Desportivo Feirense.Tivemos três meses difíceis e sem as condições que os nossos profissionais merecem.Os associados e adeptos do CD Feirense foram privados de ver a sua equipa disputar jogos de preparação no Estádio Marcolino Castro, assim como dois jogos oficiais.Tentamos todas as formas de diálogo e, porque, inexplicavelmente, não se chegava a um entendimento, fomos forçados a recorrer a via judicial.Com a mediação de um Tribunal, o Clube aceitou o acordo que lhe tinha sido proposto no dia em que anunciaram o fecho de portas às equipas desta Sociedade - 14 de junho.Obrigado a todos os Feirenses que lutaram pelo regresso à normalidade!"