SAD do Feirense homenageia os profissionais de saúde

No Dia Mundial da Saúde, a SAD do Feirense quis prestar uma homenagem simbólica a todos os profissionais de saúde que nos últimos meses estiveram na linha da frente de combate à Covid-19. O agradecimento a médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos surgiu nas redes sociais, logo pela manhã, com duas imagens onde a mascote Billas, em frente ao principal hospital da cidade, vestia uma bata e segurava um cartaz onde se podia ler: "Obrigado profissionais de saúde."





Recorde-se que, há um ano, no início da pandemia, a SAD do Feirense já tinha oferecido centenas de unidades de material médico ao Hospital São Sebastião, nomeadamente equipamentos de proteção individual, como luvas, toucas e cobre-sapatos, tal como gel desinfetante para mãos e superfícies.Com várias publicações pedagógicas sobre o assunto ao longo dos meses seguintes, os fogaceiros lembraram-se ainda de homenagear, através de uma galeria fotográfica, vários adeptos do clube que continuaram a exercer a sua profissão no posto habitual de trabalho num período em que a maioria da população se encontrava confinada.Mais recentemente, e quase sempre através da sua mascote, a SAD pontuou o regresso dos alunos às escolas e a reabertura do comércio local no centro da cidade. Apelando sempre ao cumprimento das normas da DGS para que esta fase termine o mais rápido possível...