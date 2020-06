SAD do Feirense doa camisolas ao Hospital São Sebastião

O Feirense entregou, esta sexta-feira, três camisolas autografadas pelo plantel ao Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira. O gesto foi uma forma de homenagear os profissionais de saúde daquela região do Norte do país que têm sido inexcedíveis a lutar contra a pandemia do coronavírus.





As camisolas do clube santamariano serão depositadas no Serviço de Urgência, no Serviço de Medicina Interna e no Serviço de Medicina Intensiva Polivalente, três unidades que estão na linha da frente do combate à Covid-19.A comitiva da SAD do Feirense que se deslocou à unidade hospitalar foi composta pelo administrador da Miguel Fernandes, acompanhado pelo Team Manager e antigo capitão Barge e pela mascote Billas, tendo sido recebidos por Miguel Paiva, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, por Helga Lima (vogal do Conselho de Administração) e por Carlos Carvalho (diretor clínico).