SAD do Feirense promove recolha de bens essenciais na receção ao Marítimo

A SAD do Feirense está a promover, em parceria com a Associação Hexágono Solidário - Associação A Colmeia, uma campanha intitulada "Um Natal Azul" com o intuito de incentivar à recolha de bens essenciais para ajudar famílias desfavorecidas do concelho de Santa Maria da Feira.Nesse sentido, os fogaceiros apelam aos adeptos que se deslocarem até ao Marcolino Castro no próximo domingo, para o embate com o Marítimo, que procedam à entrada dos bens essenciais à entrada do Estádio, que serão posteriormente distribuídas a famílias já identificadas pela instituição de solidariedade.Entre os bens necessários estão leite, arroz, massa, enlatados (todo o tipo), óleo, azeite, farinha, açúcar, leite em pó infantil, fraldas, papas infantis, toalhitas, produtos de higiene de adulto e criança e roupa. Além disso, quem preferir, pode contribuir monetariamente para esta causa, realizando um donativo através de MB WAY para o nº: 927642625.