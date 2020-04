Coronavírus: SAD homenageia feirenses em trabalho

Segunda-feira, início de uma nova semana. Há um mês até seria assim, mas, hoje, para muitos de nós será um dia igual ao de ontem ou de anteontem: fechados em casa em isolamento social. Como em tudo na vida, há exceções, as dos médicos, enfermeiros e polícias. Mas não só. E foram, precisamente, os trabalhadores que se mantêm em funções, e já agora adeptos do Feirense, que a SAD do emblema de Santa Maria da Feira se lembrou de homenagear numa galeria fotográfica. Em sete imagens vai da 'sua' cidade até Boston, nos Estados Unidos.





Ora vamos lá explicar. Nas fotografias divulgadas nesta segunda-feira, os fogaceiros homenageiam várias enfermeiras do Serviço de Pediatria do Hospital São Sebastião, assim como um dos porteiros (Miguel Patela) que continua a laborar por turnos. Ali bem perto, a cozinheira (Rute França) de um restaurante que virou take-away deixou-se fotografar junto das panelas, assim como dois colaboradores (Patrick Gonçalves e Filipa Oliveira) de uma pizzaria que, por esta altura, não têm mãos a medir com tantos pedidos. Pelo concelho da Feira continua a fazer-se à estrada Rui Pinho, sócio-gerente de uma empresa de reboques.A alguns quilómetros de Santa Maria da Feira, mais precisamente em Gaia, continuam a trabalhar dois jornalistas com 'sangue feirense' nas veias: Fátima Araújo, da RTP, e José Bastos, editor da Rádio Renascença. Para último nesta notícia, mas propositadamente, fica a neurocientista Sofia Soares que desde Boston, nos EUA, fez questão de se fotografar com o cachecol do Feirense e com um largo sorriso na cara. Afinal, apesar desta pandemia, ainda há quem 'sue a camisola'. No trabalho que tanto gosta e pelo clube do coração.