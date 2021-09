Samuel Teles agarra meio-campo do Feirense

O treinador do Feirense Rui Ferreira parece ter encontrado uma boa solução para o meio campo fogaceiro em Samuel Teles.





Desde que o jogador de 24 anos substituiu o lesionado João Tavares aos 74 minutos da partida contra o Famalicão, para a Allianz Cup, começou sempre no onze inicial e apenas teve de ser substituído no jogo com o Chaves, por gestão de esforço ao intervalo.No entanto, desde que Teles se estreou a titular, o Feirense apenas perdeu uma partida e vai em três vitórias seguidas, com o médio a apontar 76% de eficácia de passe e com uma média de 11 recuperações de bola por jogo.Com a rotura de ligamentos de João Tavares a significar uma longa recuperação para o médio, Samuel Teles vai ter espaço e tempo para provar ser uma mais-valia para a equipa de Santa Maria da Feira.