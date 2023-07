Samuel Teles deixa Feirense e muda-se para a Roménia

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SC Otelul Galati (@scotelulgalati)

Está confirmada mais uma saída no plantel do Feirense. Samuel Teles foi este domingo apresentado como reforço do Otelul Galati, clube romeno que milita na 1.ª divisão daquele país.O médio de 26 anos, que foi várias vezes adaptado a lateral direito ao longo da ultima temporada, deixa os fogaceiros depois de duas temporadas de muita utilização. No total, foram 70 jogos e quatro golos marcados.Antes do Feirense, Samuel Teles teve passagens pela Sanjoanense, Lusitânia de Lourosa e Leça.