Santa Maria da Feira veste-se com as cores do 'seu' Feirense

O desafio pascal da SAD do Feirense recebeu o 'sim' dos seus adeptos e, em pleno início da primeira semana da Páscoa, Santa Maria da Feira parece ter ressuscitado de esperança com as cores do clube que lhe é mais querido.





Todos aqueles que amam o 'seu' Feirense têm enviado para o Instagram da SAD fogaceira imagens de janelas e varandas decoradas com camisola e cachecóis do emblema centenário da cidade, isto em resposta a um vídeo emocionante lançado pela sociedade desportiva, no último sábado.Uma vez que não é certo quando os adeptos vão poder voltar às bancadas do Estádio Marcolino Castro para ver a sua equipa, a iniciativa visa estreitar a ligação entre massa adepta e plantel numa fase onde a distância deve ser mantida. Os jogadores do conjunto comandado por Filipe Rocha não ficaram, obviamente, indiferentes e sentiram-se sensibilizados pelos gestos referidos.Para além deste amor ao clube que dá esperança às hostes feirenses, a esperança também se vê na alegria com que uma adepta resolveu fazer um vídeo a dançar em casa...vestida com o azul santamariano a rigor...