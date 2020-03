Sem mudanças ao 15.º jogo

O Feirense leva 10 jogos sem perder, tendo inclusive vencido as últimas cinco partidas, mas quem olha para os resultados não se apercebe dos problemas que Filipe Rocha tem tido desde que chegou ao clube. As lesões, os castigos e até um forte surto de gripe afetaram o plantel, o que fez com que o treinador se visse obrigado a repensar o onze jornada após jornada. Em Mafra, pela primeira vez desde meados de novembro, altura em que ocorreu a mudança técnica, o Feirense deve apresentar a mesma equipa com que entrou em campo no jogo anterior.





Os onze que derrotaram a Académica serão os mesmos que vão tentar encurtar distâncias para os lugares de subida. Vencer em Mafra significa a subida ao 3º lugar do campeonato numa altura em que a concorrência interna é enorme. Sem lesões e sem castigos, a estabilidade é cada vez maior por Santa Maria da Feira.Mas recuemos no tempo. Filipe Rocha entrou no Feirense em novembro e deparou-se com alguns problemas. Ricardo, Ruca, Ramires, Elves e Fati foram alguns dos titulares que saíram das opções devido a lesão, enquanto Ícaro, Christian e João Victor, devido a castigo, foram outras das peças importantes que se viram impedidas de dar o contributo à equipa, ao qual se somou um surto de gripe que debilitou vários atletas e que afastou, por exemplo, Feliz do jogo de Faro e Fábio Espinho da receção ao Benfica B.Neste período, o treinador do Feirense também foi moldando o onze ao seu estilo de jogo e houve mexidas na equipa por opção técnica. O lateral direito Tiago Mesquita, o capitão Cris em determinada altura e Pedro Henrique, mais recentemente, foram outros que "ajudaram" a que o Feirense vivesse 14 jornadas seguidas sem repetições do onze.: Filipe Silva