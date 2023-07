Sérgio Conceição reforça defesa do Feirense

O Feirense acaba de oficializar a contratação de Sérgio Conceição, filho mais velho do técnico do FC Porto. O lateral-direito, de 26 anos, chega a Santa Maria da Feira proveniente do Portimonense, clube algarvio que representou na segunda metade da época 2022/23.O português está assim de regresso à 2.ª Liga, depois de ter representado o E. Amadora na época de regresso do a formação tricolor aos campeonatos profissionais, em 2021/22. Na temporada passada, fez 23 jogos pelo Seraing da Bélgica, antes de se mudar em janeiro para a turma de Portimão, na qual fez somente quatro partidas.Em Santa Maria da Feira, Sérgio Conceição, que vai vestir a camisola 35, vai concorrer com Diogo Brás pelo posto de lateral-direito no onze de Ricardo Sousa. Segundo os fogaceiros, o jogador "destaca-se pela sua atitude competitiva e espirito de luta".