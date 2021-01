Sérgio Silva firme no centro da defesa do Feirense

Perante a indisponibilidade de Gui Ramos e Pedro Monteiro, Sérgio Silva vai voltar a repetir a titularidade no centro da defesa do Feirense. Dessa forma, a dupla de centrais dos fogaceiros será composta pelo ex-UD Oliveirense e por Ícaro Silva.





Apesar de só se ter estreado pela equipa de Santa Maria da Feira, em jogos do campeonato, no fim de semana passado, Sérgio Silva deixou boas indicações. Para além de ter marcado um golo e de ter tido uma eficácia de passe de 99 por cento, Sérgio Silva ainda ganhou 11 duelos e somou 10 recuperações de bola. Indicações positivas que dão força à aposta de Filipe Rocha no jogador.A partida entre Feirense e Vizela está agendada para as 15 horas deste domingo.