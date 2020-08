Sérgio Silva já se treina

O último reforço do Feirense já está às ordens de Filipe Rocha. Sérgio Silva chegou da vizinha UD Oliveirense e esta manhã integrou os trabalhos da equipa no Complexo Desportivo. O experiente central, que usará o número 14, vai lutar por um lugar com Ícaro, Guilherme Ramos e Pedro Monteiro, sendo que o jovem João Pinto (internacional sub-20 que na última temporada disputou a Liga Revelação pelos fogaceiros) também se encontra às ordens do treinador durante a pré-época.