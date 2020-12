Sétimo jogo sem sofrer golos

Diante do Benfica B, o Feirense voltou aos golos, às vitórias e conseguiu, ainda, manter a sua baliza em branco, somando, agora, 246 minutos sem sofrer golos. Este foi o sétimo jogo da temporada que a equipa de Filipe Rocha cumpriu à risca uma das mais importantes linhas orientadores da estratégia do treinador. A coesão defensiva, que começa na forte pressão exercida pelos homens da frente, tem sido um dos trunfos dos fogaceiros, que ocupam o 3.° lugar da tabela classificativa da Liga Sabseg. Vilafranquense, Académica, Ac. Viseu, Cova da Piedade, Sp. Covilhã, Mafra e ainda o União de Montemor, para a Taça de Portugal, foram os adversários que não conseguiram marcar ao Feirense. Segue-se o lanterna-vermelha Varzim no próximo sábado, dia 19.