Sidney pega de estaca no Feirense

Sidney Lima pode ser um nome relativamente recente nos quadros do Feirense, mas o defesa central tem vindo a ganhar espaço e a obter relevância desde que chegou a Santa Maria da Feira.





O brasileiro de 24 anos agarrou a titularidade nos dois jogos oficiais dos fogaceiros esta temporada e, apesar da derrota, foi o marcador do golo da casa frente ao Covilhã.Não é a primeira vez que Sidney e o treinador Rui Ferreira estão a trabalhar juntos, já que ambos se encontraram numa passagem pelo Felgueiras, de onde o jogador chegou esta temporada, recusando uma proposta do Moreirense.A posição de defesa central parece ter ficado bem entregue nas mãos de Sidney Lima, depois de Gui Ramos ter rumado ao Arminia Bielefeld, da Alemanha, por um valor a rondar os 1,2 milhões de euros, quantia que ultrapassa qualquer venda do Feirense nas duas últimas temporadas.