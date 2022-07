Simão Júnior reforça eixo defensivo do Feirense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Feirense oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Simão Júnior, defesa-central, de 23 anos, que na última temporada representou o Vilafranquense, por empréstimo do Estoril. O internacional pela Guiné-Bissau assinou em definitivo pelos fogaceiros.Na temporada passada, o central fez nove encontros pela formação de Vila Franca de Xira, além disso foi convocado para a mais recente edição da CAN, embora não tenha somado qualquer minuto na competição. Até ao momento, o jovem defesa leva duas internacionalizações pelo seus país.Além do Vilafranquense e Estoril, equipa pela qual não chegou a jogar, Simão Júnior soma passagens pelo Chaves, Moura e Cova da Piedade.