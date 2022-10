Simão Júnior vai ser operado após rotura no tendão de Aquiles

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Feirense anunciou, esta segunda-feira, que o central Simão Júnior sofreu uma rotura no tendão de Aquiles, durante uma sessão de treino, e vai ser em breve submetido a uma intervenção cirúrgica.O defesa, internacional pela Guiné-Bissau em duas ocasiões, foi contratado neste último verão, tendo feito apenas 45 minutos pelos fogaceiros na derrota frente ao Varzim, que ditou a eliminação da Taça de Portugal.Embora o clube não tenha avançado com uma estimativa para o período de ausência do jogador, é certo que Simão Júnior vai ficar afastado dos relvados durante os próximos meses.