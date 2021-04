Sistema tático gera dúvida no Feirense

Depois do desaire frente ao Benfica B, o Feirense já prepara o embate com o Varzim. Uma das grandes dúvidas que há em relação ao conjunto fogaceiro tem a ver com o sistema tático que será utilizado por Rui Ferreira.





No Seixal, o treinador apostou no 3x4x3, sistema que, de resto, se apresenta como um dos que os o técnico mais aprecia. Apesar disso, a ausência de Ícaro lança agora a dúvida, havendo duas possibilidades em cima da mesa. Por um lado, a formação de Santa Maria da Feira pode manter o 3x4x3, com Sérgio Silva a aparecer no onze; por outro, a equipa pode voltar ao 4x3x3, com Gui Ramos e Pedro Monteiro no centro da defesa.Neste momento, o Feirense segue no 5º lugar da tabela classificativa, a um ponto do 3º classificado, o Chaves e a quatro do Vizela, 2º classificado.