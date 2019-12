Sobem para nove as baixas de Filipe Rocha

Mais um. Subiu para nove o número de baixas no Feirense. Na manhã desta terça-feira, no regresso aos treinos, o central Ricardo esteve ausente devido a uma gripe, problema que já tinha afastado Boupendza do jogo com o Benfica B e que tinha relegado Fábio Espinho para o banco de suplentes.Para além do trio que se encontra doente, Filipe Rocha viu ainda Fati e Gui Ramos lesionarem-se a poucas horas do encontro de domingo com os encarnados. A dupla foi reavaliada esta manhã, mas ainda não há um parecer concreto sobre o seu estado físico.A estas cinco baixas juntam-se os quatro casos clínicos mais antigos: Bruno Brígido, Mesquita, Ruca e Elves.O Feirense desloca-se a Faro no próximo domingo com um cenário negro em termos de jogadores lesionados e condicionados devido ao vírus da gripe.