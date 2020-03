Subir fez bem a Edson Farias

Não é que a lateral estivesse a ter maus desempenhos, antes pelo contrário, só que Filipe Rocha achou ser melhor colocar Edson Farias a alinhar a extremo, posição originária do brasileiro e onde deu nas vistas nos seus primeiros anos em Portugal.





A alinhar grande parte da última temporada no lado direito da defesa (nalguns jogos fez, inclusive, a lateral esquerda), assim como esta época na égide de Filipe Martins, esta subida no terreno do brasileiro fê-lo reencontrar-se com os golos. Aconteceu desse modo diante de Casa Pia e Estoril, interrompendo um jejum de 23 meses sem marcar…Ainda diante dos casapianos, bem como ante Académica e Chaves, Edson Farias acertou com a bola no poste em três ocasiões, tendo também realizado uma assistência na receção ao Cova da Piedade.