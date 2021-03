Tarja gigante de apoio à equipa

A poucos minutos do início da partida desta noite entre Feirense e Estoril, a claque 'Civitas Fortissima' preparou uma enorme surpresa para os jogadores de Filipe Rocha. A tapar todo o Topo Norte do Estádio Marcolino Castro, onde costuma ficar situada a mais fervorosa falange de apoio, foi estendida uma tarja gigante onde se pode ler: "Vamos à luta juntos".





Durante o aquecimento dos jogadores nada estava colocado na bancada e foi no momento anterior à entrada oficial das equipas em campo que a tarja foi colocada, por funcionários do Feirense. Mesmo sem adeptos na bancada, os fogaceiros contaram com um forte e motivador apoio extra de última hora para o embate que lhes pode valer a liderança do campeonato.