Teste à invencibilidade fora de portas do Feirense

Depois de duas derrotas consecutivas no Estádio Marcolino de Castro, o Feirense quer encerrar o mau momento já no próximo sábado, na deslocação ao terreno do Cova da Piedade.





Sendo certo que se associa quase sempre o ato de jogar fora de portas a maiores dificuldades, a verdade é que o Feirense tem contrariado essa premissa ao longo da temporada. Até este momento, o conjunto orientado por Filipe Rocha soma quatro vitórias (Vilafranquense, Académica, Viseu e em Montemor, para a Taça de Portugal) e um empate, frente ao líder Estoril. Para além disso, o único jogo em que o Feirense sofreu golos foi contra os canarinhos. A jogar no seu estádio o cenário é diferente, já que os fogaceiros têm dois triunfos, um empate e três derrotas em casa.O embate com o Cova da Piedade é assim um teste à boa forma apresentada pela equipa de Santa Maria da Feira fora de casa neste início de época.