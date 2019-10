Testes da pausa foram motivadores

Como se já não bastassem os cinco jogos sem perder, os sete golos marcados nos últimos quatro desafios e as quatro partidas consecutivas em casa no horizonte, o Feirense tem nos resultados dos jogos-treino desta pausa competitiva mais uma fonte de motivação.Ora, os fogaceiros disputaram dois testes diante de equipas primodivisionárias, no Bessa, com o Boavista, onde goleou por 4-1, e este sábado empatou, em Vila do Conde, a uma bola, frente ao Rio Ave. Vítor foi o autor do golo da equipa de Filipe Martins.Se Fábio Espinho tinha bisado diante das panteras, Vítor fez o gosto ao pé agora com os rioavistas e por aqui se vê como é renhida a luta dos dois números 10 do conjunto de Santa Maria da Feira.Sábado, o repto é voltar a ser bem sucedido perante outro emblema da Liga NOS: no caso o Tondela, no Estádio Marcolino Castro, para a Taça de Portugal.