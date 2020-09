Tiago Almeida reforça asa direita da defesa do Feirense

O Feirense garantiu o reforço da lateral direita da sua defesa com a chegada de Tiago Almeida, esta terça-feira oficializado como cara nova dos fogaceiros, após ter representado os romenos do Hermannstadt na última temporada e meia. Trata-se de um jogador com muita experiência de 2ª Liga. Basta dizer que tem 155 jogos na prova.





Hoje com 30 anos, o defesa também apresenta passagens pela 1ª Liga, quando defendeu as cores de Belenenses e Moreirense. Após o fim de ciclo de Tiago Mesquita na Feira, Tiago Almeida ocupa esse lugar deixado vago e concorre agora com Diga pela titularidade.