Tiago Conde: «Aqui temos um projeto»

A equipa Sub-23 do Feirense alcançou, na última jornada, a primeira vitória na Liga Revelação, mas o trabalho da equipa técnica liderada por Tiago Conde vai muito para além dos resultados dentro das quatro linhas."Aqui no Feirense temos um projeto. Esta equipa tem como grande objetivo alimentar a formação principal, existimos para diminuir o fosso entre os sub-19 e os seniores. Queremos potenciar ativos e penso que o estamos a fazer. O Pinto chegou à seleção nacional sub-20, o Bosinoski à seleção sub-21 da Macedónia, o Cavadas e o Afonso fazem parte do plantel principal do Feirense, dois jogadores que, na época passada, cresceram nos sub-23. É por pensarmos dessa forma que temos vários juniores integrados no nosso plantel. Fomos a Coimbra com dois sub-19 e um sub-18 na convocatória. Entendemos que esta é também uma forma destes jogadores crescerem. Naturalmente, queremos conciliar esse crescimento aos bons resultados e a vitória diante da Académica foi um prémio muito merecido para este grupo de trabalho", afirmou Tiago Conde.Zé Ricardo, lateral da equipa principal, desceu aos Sub-23 e bisou diante da Briosa. O treinador explica a chamada: "A Liga Revelação é um espaço competitivo que pode, e deve, ser utilizado por jogadores da formação principal que precisem de jogar, um pouco como os chamados grandes fazem com as equipas B. O Zé é um excelente profissional. Entregou-se de corpo e alma e, com essa atitude e qualidade, acredito que estará muito mais bem preparado para quando for preciso na equipa principal."Sábado, pelas 14 horas, o Feirense recebe o V. Setúbal no Estádio Marcolino Castro. Tiago Conde espera que a sua equipa dê continuidade aos bons desempenhos que tem vindo a realizar. "Temos melhorado o nosso rendimento. Recordo-me bem do primeiro jogo em casa esta época, diante do V. Guimarães. Tivemos oportunidades mais do que suficientes para ganhar o jogo. Fizemos um ótimo jogo no Seixal e diante do Estoril, com maior eficácia, também podíamos ter trazido outro resultado. Estamos atentos aos aspetos que podemos melhorar. A finalização é um deles. Sábado conto com o apoio dos feirenses no Marcolino e esta equipa tudo fará para lhes dar uma enorme alegria", finalizou o treinador.