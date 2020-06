Tiago Mesquita e Ruca na expectativa

Tiago Mesquita e Ruca estão em final de contrato e não têm as suas situações esclarecidas. Olhando a que o técnico Filipe Rocha ainda não respondeu à proposta de renovação da SAD fogaceira, os referidos laterais não sabem se fazem parte das contas do plantel a ser formado para a próxima temporada.

Ambos com a mesma idade, completam 30 anos este ano, o primeiro fez 16 jogos naquela que foi a sua segunda época em Santa Maria da Feira, enquanto o canhoto participou em 20 partidas, ele que chegou do Mafra no verão.