Tiago Mesquita pára de três a quatro semanas

Após quatro jogos seguidos como titular da lateral direita do Feirense, Tiago Mesquita vê-se obrigado a parar devido a lesão. O defesa saiu com problemas físicos na primeira parte do jogo do último sábado com o Varzim e deve estar fora de competição durante as próximas três a quatro semanas.





Neste contexto, perspetiva-se o regresso de Edson Farias ao posto de lateral direito no próximo sábado, em Penafiel, partida que marcará a estreia do treinador Filipe Rocha no banco dos fogaceiros.