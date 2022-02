"Todos contam": o lema do Feirense que fez a diferença no jogo com o Farense

O Feirense bateu o Farense por uns expressivos 4-1, sendo que, da conferência de rescaldo do jogo de Rui Ferreira, há um dado a destacar. O técnico fez questão de explicar que o plantel teve uma baixa de última hora, no caso Latyr Fall, mas que tal situação não teve influência no rendimento da equipa."Confiamos em todos os jogadores. Aqui todos os jogadores estão preparadíssimos. Todos eles estão imbuídos do que é o nosso processo. Os problemas vão surgindo e nós temos vindo a resolvê-los porque todos sabem o que têm de fazer. Hoje [ontem] o Latyr ia ser titular, sentiu dores nas costas e jogou o João Paulo, que entrou muito bem. O João Oliveira estava fora dos convocados e veio colmatar a ausência do Latyr. Entrou e foi muito importante no desfecho final. Aqui, todos contam. Às vezes não são convocados, não pela qualidade, mas pelo número de jogadores que podemos levar. Tivemos duas situações inesperadas, mas confiamos sempre em todos", explicou o teinador.Neste momento, o Feirense segue no 3º lugar da Liga Sabseg, com 39 pontos.