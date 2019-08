Trio soma minutos na equipa sub-23

Depois de não serem utilizados pelo técnico Filipe Martins na partida deste domingo frente ao Cova da Piedade, Ricardo Benjamin, Tiago Cavadas e Zé Ricardo alinharam esta segunda-feira pela equipa sub-23 do Feirense. Os três jogadores aproveitaram assim para somar alguns minutos de competição, algo que ainda não tinha acontecido na presente temporada.





A utilização dos três jogadores da formação principal na equipa sub-23 acabou por ser benéfica para ambas as partes, já que Tiago Cavadas apontou o único golo dos fogaceiros no reduto do V. Guimarães sub-23. O jogo terminou empatado a uma bola.O plantel principal do Feirense regressa esta terça-feira aos trabalhos depois de ter gozado folga esta segunda-feira. A turma de Santa Maria da Feira pretende dar resposta à derrota sofrida diante do Cova da Piedade já no próximo sábado, no encontro com o Ac. Viseu.