Um dérbi dos... difíceis

O Feirense desloca-se, este domingo, ao terreno da rival UD Oliveirense. Apesar do jogo não ter público, a tradição diz que esta é uma das partidas mais aguardadas de toda a temporada para os adeptos de ambas as equipas. No que toca ao Feirense, a tradição diz que 'passar' em Oliveira de Azeméis é tudo menos fácil: em 23 jogos, apenas cinco vitórias.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CD Feirense - Futebol, SAD (@cdfeirensesad)

É com esse grau de dificuldade elevado que Filipe Rocha tem trabalhado durante a semana. Os jogadores estão avisados que terão de jogar nos seus limites se quiserem voltar à senda das vitórias, interrompida no passado fim-de-semana diante do Vizela. Como se disse, o calor do dérbi de hoje será vivido fora do estádio pelos adeptos, mas, ainda na temporada passada, o Feirense animou, e de que forma, este dérbi.Durante a semana foram recordados jogos com a UD Oliveirense, entrevistados antigos jogadores do clube que estiveram presentes em vitórias marcantes e ainda houve um reforço do apelo aos adeptos para se deslocarem ao Estádio Carlos Osório. Os fogaceiros preencheram os 120 lugares disponíveis para os visitantes e a SAD agradeceu o apoio com a oferta de fogaças ao intervalo. Já no dia de hoje, será uma vitória que querem oferecer aos adeptos...