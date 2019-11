Um Fontelo de boas memórias

Depois do brilharete na última eliminatória perante o Tondela (vitória por 3-0), o Feirense joga amanhã no Estádio do Fontelo, frente ao Ac. Viseu, para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal, e se olharmos à história, os fogaceiros bem podem estar moralizados em conseguir atingir a 5ª eliminatória.



Da última vez que os de Santa Maria da Feira se deslocaram ao Fontelo, em 2017/18, também para a Taça de Portugal, Caio Secco brilhou nos penáltis, parando dois e garantindo a passagem do Feirense à ronda seguinte após um nulo no tempo regulamentar.



Em 2015/16, num jogo da 2ª Liga, o Feirense goleou, por 5-0, em casa dos viseenses e, se andarmos ainda mais para trás, registam-se mais uma vitória e dois empates. Resumindo, os azuis da Feira não perdem no Fontelo desde 2001, o que anima ainda mais o grupo, isto depois de uma exibição positiva na estreia de Filipe Rocha no comando técnico (0-0, em Penafiel).