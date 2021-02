Um relato eletrizante para celebrar o Dia da Rádio

Ganhar aos 90'+7 é algo que não acontece todos os dias e o Feirense aproveitou o reencontro de amanhã com o Casa Pia para recordar a reviravolta da 1.ª volta. O golo de Ícaro serviu de mote para se celebrar o Dia da Rádio, que este sábado se comemora um pouco por todo o mundo.





Os fogaceiros juntaram três vozes inconfundíveis - Fernando Eurico (Antena 1), Pedro Azevedo (Rádio Renascença) e João Ricardo Pateiro (TSF) - e o resultado pode mesmo arrepiar os adeptos que, seguramente, andam com saudades das emoções do Marcolino.O melhor é mesmo seguir o conselho do Feirense: aumentar o volume e deixar-se levar pela magia da rádio... Para ouvir em: https://fb.watch/3Duloll3Mf/