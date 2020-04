Um top 5 equilibrado

Como é comum dizer-se na gíria futebolística, uma equipa deve ser composta por uma espinha dorsal que sustente o seu onze. No caso do Feirense, essa coluna vertebral pode encontrar-se nos cinco jogadores mais utilizados do plantel.





Ícaro, Caio Secco, Christian, Feliz e Edson Farias compõem a mão cheia de fogaceiros com mais minutos no plantel. Repare-se, um guarda-redes, um defesa-central, um médio e dois extremos, sendo que um deles (Edson Farias) começou a época a jogar a lateral.Procurar o equilíbrio tem sido preocupação do Feirense sob a égide de Filipe Rocha, o que se comprova pela atual série vitoriosa, pela solidez defensiva e por, como se vê, ter unidades imprescindíveis em cada sector do relvado.A título de curiosidade, os brasileiros dominam nesta 'elite'. São quatro, restando ao português Feliz o papel, por assim dizer, de 'intruso' nesta contabilidade.