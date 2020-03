Uma alegria com meio ano

Numa altura em que as saudades do futebol já apertam, entre jogadores e adeptos, é altura de recordar bons momentos e as redes sociais são propícias para isso, por exemplo, com a famosa rubrica '#throwback' que já conta com perto de 110 milhões de publicações. No Feirense, Bruno Brigido recordou a grande penalidade defendida diante do Berço faz hoje... 6 meses.





O guarda-redes brasileiro viria a fazer apenas mais um jogo (vitória sobre o Tondela, por 3-0, para a Taça de Portugal) até que partiu um dedo da mão esquerda a um dia de voltar à baliza, em Viseu, também numa partida a contar para a prova rainha do nosso futebol.Bruno Brigido chegou no verão de 2018 a Santa Maria da Feira e tem sido, quase sempre, suplente de Caio Secco. Na temporada passada ainda conseguiu agarrar a titularidade, mas acabaria afastado dos relvados devido a uma pneumonia.Em fevereiro de 2019, voltou aos treinos cheio de força, da mesma forma que regressou um ano depois na sequência da fratura do já referido dedo da mão esquerda. Um bom exemplo para toda a gente, dentro e fora do futebol, nesta luta dura contra a Covid-19.