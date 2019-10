Uma centena a cantar os parabéns a Elves Baldé

Numa altura de interrupção do campeonato, o Feirense aproveitou para estalecer sinergias com a comunidade local, algo que já tem sido habitual nos fogaceiros. Diga, Christian e Elves Baldé visitaram esta tarde a Escola Primária da Fonte Seca, em São João de Ver, onde foram acompanhados por 70 pequenos alunos.





Na comitiva seguiu, como não pode deixar de ser, a mascote Billas, sendo que a raposa foi muito solicitada, mais uma vez, para tirar fotografias e também ofereceu flyers com fotos suas para distribuir pelas crianças. O trio de jogadores respondeu às perguntas curiosas da pequenada e, no fim, Elves Baldé, em dia do seu 20º aniversário, ouviu quase 100 pessoas a cantar-lhe os parabéns. Certamente não esquecerá tal data!